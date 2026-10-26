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விடிய விடிய பெய்த கன மழையால் அணைக்கட்டுகள் நிரம்பின: தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

விடிய விடிய பெய்த கன மழையால் அணைக்கட்டுகள் நிரம்பின: தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

ADDED : அக் 25, 2026 08:52 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 08:52 PM

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ராமநத்தம்: வேப்பூர் மற்றும் திட்டக்குடி தாலுகா பகுதிகளில் விடிய விடிய பெய்த கனமழையால், ஆறுகள், வாய்க்கால்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் ஏரிகள், அணைக்கட்டுகள் நிரம்பின.

தற்போது, வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து மழை பெய்து வருகிறது. கடலுார் மாவட்டம், வேப்பூர் மற்றும் திட்டக்குடி தாலுகா கிராமங்கள், சேலம், பெரம்பலுார், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட எல்லையோர கிராமங்களில், நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று காலை வரை, விடிய விடிய இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.

இதனால், கடைக்கோடி பகுதிகளில் நேற்று அதிகாலை முதல் ஆறுகள், நீர்வரத்து வாய்க்கால்களில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது.

ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு



சேலம், பெரம்பலுார் மாவட்ட எல்லையோர கிராமங்களில் பெய்த கனமழையால், ஸ்வேதா மற்றும் வசிஸ்டா ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

இதனால், நேற்று அதிகாலை 4:00 மணியளவில் தொழுதுார் அணைக்கட்டுக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்து அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியது.

தொடர்ந்து, வெலிங்டன் ஏரியில் பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பதால் நீர்ப்பாசனத்திற்கு வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கவில்லை. பெரம்பலுார் மாவட்ட நீர்ப்பாசன வாய்க்கால் வழியாக, 110 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, தொழுதுார் அணைக்கட்டிலிருந்து, 9 மதகுகள் வழியாக, 30 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெள்ளாற்றில் வெளியேறுகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட எல்லையோர கிராமங்கள், வேப்பூர் தாலுகா கிராமங்களில் பெய்த கனமழையால், வேப்பூர் அடுத்த மயூரா ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

இதனால், கீழக்குறிச்சி அணைக்கட்டு நிரம்பியதை தொடர்ந்து, 15 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் ஆற்றில் வெளியேறுகிறது. மேலும், கோமுகி மற்றும் சின்னாறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில், 5 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் பாய்ந்து, மணிமுக்தாறு வழியாக மேமாத்தூர் அணைக்கட்டுக்கு தண்ணீர் வருகிறது.

மீட்புப் பணி துரிதம்



கனமழையால் வெள்ளாற்றில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், வெள்ளாற்றின் குறுக்கே பெரம்பலுார் மாவட்டம், லப்பைக்குடிக்காடு-கடலுார் மாவட்டம், அரங்கூர் இடையே இருந்த அருங்காட்சியகத்தை சேர்ந்த, 9 பேர் வெள்ளத்தில் சிக்கினர்.

அவர்களை, வேப்பூர் மற்றும் பெரம்பலுார் மாவட்டம், குன்னம் தீயணைப்புத்துறையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர். மேலும், வேப்பூர், திட்டக்குடி தாலுகா கிராமங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழந்ததை, வருவாய் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர், ஜெ.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் அகற்றினர். மேலும், தொடர் மழையால் ஆறுகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு, வருவாய்த்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

விபத்து அபாயம்


சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி, வெள்ளாற்றின் குறுக்கே தொழுதூர் அணைக்கட்டு உள்ளது. நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையால் தொழுதூர் அணைக்கட்டு நிரம்பி, வெள்ளாற்றில் தண்ணீர் வெளியேறுகிறது. இதனை ரசிக்க சென்னை மார்க்கம் செல்வோர், மேம்பாலத்தையொட்டி வாகனங்களை திடீரென நிறுத்துகின்றனர். இதனால், அவ்வழியே பின்வரும் வாகனங்கள் மோதி விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனை தடுக்க பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.



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