அண்ணாதுரை பிறந்த நாளையொட்டி கடலுாரில் விரைவு சைக்கிள் போட்டி
அண்ணாதுரை பிறந்த நாளையொட்டி கடலுாரில் விரைவு சைக்கிள் போட்டி
ADDED : நவ 18, 2026 09:59 PM
கடலுார்: அண்ணாதுரை பிறந்த நாளையொட்டி கடலாரில், விரைவு சைக்கிள் மற்றும் மாரத்தன் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரையின் பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கவும், உடற்தகுதி கலாசாரத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் வகையில் விரைவு சைக்கிள் போட்டி மற்ளும் மாரத்தான் போட்டி நடந்தது.
இரு போட்டிகளும் கடலுார் அக்ஷரா வித்யாசரம் பள்ளியில் துவங்கி கஸ்டம்ஸ் ரோடு, சாவடி, மருதாடு வழியாக மணல்மேடு பெண்ணையாறு பாலம் வரை சென்று திரும்பவும் அதே வழியாக அக்ஷரா வித்யாசரம் பள்ளியை வந்தடைந்தன.
போட்டிகள் மாணவ, ஆடவர்களுக்கு தனியாகவும், மாணவிகள், மகளிருக்கு தனியாகவும் நடத்தப்பட்டது.
விரைவு சைக்கிள் போட்டியில் 13 வயதினர் ஆண்கள் பிரிவில் ரூனி, ஆசிம் அகமது, யுகன் வரதராஜனும், மகளிர் பிரிவில் ஹன்சிகா, சஜிதா, நவீனா முறையே முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர். இவர்களுக்கு முறையே ரூ.5,000, ரூ.4,000 மற்றும் ரூ.2,000 பரிசாக ழவங்கவும் பெற்றனர்.
மாரத்தான் போட்டியில் 25வயதுக்குட்பட்டோர் ஆண்கள் பிரிவில் அய்யனார், சுபாசந்திரன், கோகுல், பெண்கள் பிரிவில் ஸ்ரீமகாமதி, கோபிகா, பிரீத்தி முறையே முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.