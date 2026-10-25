அண்ணாமலை பல்கலை ஊழியர்களுக்கு ஊதிய குறைப்பு நடவடிக்கை: ஊழியர்கள் கலக்கம்
அண்ணாமலை பல்கலை ஊழியர்களுக்கு ஊதிய குறைப்பு நடவடிக்கை: ஊழியர்கள் கலக்கம்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:33 PM
ADDED : அக் 06, 2026 09:36 PM
சிதம்பரம்: அரசு மேற்கொண்டு வரும் ஊதிய குறைப்பு நடவடிக்கை அண்ணாமலை பல்கலை ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்ப ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அண்ணாமலை பல்கலையில் முறையற்ற ஊழியர்கள் நியமனம், தேவையற்ற பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் ஏற்பட்ட கடும் நிதி நெருக்கடி காரணமாக, 2013 ல், பல்கலையை அரசு ஏற்றது. தொடர்ந்து, நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாக அதிகாரியான சிவதாஸ் மீனா, சிக்கன மற்றும் சீர்திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டார். அதில், கூடுதல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் சுமார் 7 ஆயிரம் பேர் தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கு அயல் பணிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல்கலை ஊழியர்களுக்கு, அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக ஊதிய குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. ஆனால், அதனை முந்தைய அ.தி.மு.க., மற்றும் தி.மு.க., அரசுகள் அதனை செயல்படுத்த வில்லை.
இந்நிலையில் பல்கலை ஊழியர்கள் ஓய்வூதியம், பணப்பலன்கள் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறத்தி தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் கஞ்சி காய்ச்சியும், பிச்சை எடுத்தம் போராட்டம் நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து, அரசு, போராட்டக்குழுவினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அதில், ஊதிய முரண்பாடுகளை சரி செய்தால் மட்டுமே, கோரிக்கைகள் அடுத்தடுத்து நிறைவேற்றி தரப்படும் என அரசு தரப்பில் அழுத்தமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு மாதமும், சம்பளம் வழங்குவதே பெரும் சுமையாக உள்ள நிலையில், ஊதிய முரண்பாட்டை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அரசு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனையொட்டி, பேராசிரியர்கள் முதல் ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களான, உதவி பதிவாளர் முதல் கடைநிலை ஊழியர்கள் வரை சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட பதவிகளுக்கான, ஊதிய முரண்பாடுகளை சரி செய்யும் பணி கடந்த ஒரு மாதமாக பல்கலை செனட் ஹாலில் தனிக்குழு மேற்கொண்டு வருகிறது. இக்குழுவின் அறிக்கை மூலம் குறைந்தபட்சம் ரூ.5 ஆயிரம் முதல், அதிகபட்சம் ரூ.50 ஆயிரம் வரை ஒவ்வொருவருக்கும் தற்போது வாங்கம் ஊதியத்தில் குறையும் எனத் தெரிகிறது.
அரசின் இந்த ஊதிய குறைப்பு நடவடிக்கை, பல்கலை ஊழியர்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.