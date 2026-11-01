என்.எல்.சி.,யில் ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம்
என்.எல்.சி.,யில் ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம்
ADDED : அக் 31, 2026 04:39 PM
நெய்வேலி: என்.எல்.சி.,யில் ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பிரசார நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் நடந்தது.
என்.எல்.சி.,யில் விஜிலென்ஸ் விழிப்புணர்வு வார விழா நடந்து வருகிறது. அதன் ஒருகட்டமாக, நேற்று (அக்.,30) ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நடை பயணம் நடந்தது. விஜிலென்ஸ் முதன்மை கண்காணிப்பு அதிகாரி அப்பாக்கண்ணு கோவிந்தராஜன் தலைமை தாங்கினார். சுரங்கத்துறை இயக்குனர் சுரேஷ் சந்திர சுமன், மனிதவளத்துறை இயக்குனர் சமீர் ஸ்வரூப் விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். என்.எல்.சி., பணியாளர்கள், பங்குதாரர்கள், பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒன்றிணைந்து, நகரியம் முழுவதும் நேர்மை மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் செய்தியை முன்னெடுத்துச் சென்றனர்.
மேலும், கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தின் முக்கியக் கருத்துகளைப் பொதுமக்களிடம் திறம்படக் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், இந்த நடைப் பயணத்துடன் இணைந்து ஊழலுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் மற்றும் பதாகைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுப் பிரசாரத்தையொட்டி, மெயின் பஜாரில் உள்ள காந்தி சிலை அருகே என்.எல்.சி., நிறுவனம் ஒரு மின்னணு கையெழுத்துப் பலகையை அமைத்திருந்தது. முதியவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் என அனைத்துப் பங்கேற்பாளர்களும் இந்தத் தொடுதிரையின் முன் கூடித் தங்கள் கையெழுத்தை மின்னணு முறையில் பதிவு செய்தனர்.