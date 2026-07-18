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﻿ சிதம்பரம், மேல்மலையனுார் தாசில்தார் ஆபீசில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரெய்டு

﻿ சிதம்பரம், மேல்மலையனுார் தாசில்தார் ஆபீசில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ரெய்டு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:40 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:40 AM

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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் தாசில்தார் அலுவலத்தில் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டதால் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சிதம்பரம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில், நேற்று மாலை 5:00 மணியளவில் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகன் தலைமையில், 9 பேர் கொண்ட குழுவினர் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அனைத்து அலுவலர்களையும் ஒரே இடத்திற்கு அழைத்து, யா ரேனும் லஞ்சம் பெற்றுள்ளனரா என முறைகேடான பணப்பரிமாற்றம் நடந்ததா என ஜி.பே., பரிவர்த்தனை குறித்து விசாரித்தனர். பட்டா மாற்றம் கோப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆவணங்களை ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தாசில்தார் உட்பட அனைத்து அலுவலர்களின் மொபைல்போனையும், பறிமுதல் செய்து, சோதனை மேற்கொண்டனர்.

மேல்மலையனுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் மாலை 5;00 மணிக்கு விழுப்புரம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஈஸ்வரி தலைமையிலான குழுவினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். கணக்கில் வராத பணம் குறித்து சோதனை மேற்கொண்டனர். இரவு 11:00 மணிக்கு பிறகும் சோதனை மேற்கொண்டனர் கணக்கில் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறித்து தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., சத்யராஜ், இன்ஸ்பெக்டர் அருண்ராஜ் தலைமையிலான 8 க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நேற்று மாலை 5:30 மணியாளவில், சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் சோதனையில் ஈடுப்பட்டனர்.

அப்போது, அலுவலகத்திற்குள் கணக்கில் வராத ரூ.90 ஆயிரம் பணம் இருந்தது. மேலும், அலுவலர் ஒருவரின் கூகுள்பே (ஜிபே) மூலம் ரூ. 9 லட்சம் பெறப்பட்டதும் தெரியவந்தது. போலீசாரின் சோதனை மற்றும் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை இரவு 11:30 மணி வரை சோதனை நடந்தது.

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