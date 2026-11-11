வாசிப்பை மேம்படுத்த பெற்றோர்களுக்கு வேண்டுகோள்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
சிதம்பரம்: வாசிப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என பெற்றோர்களுக்கு வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்கம் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட் டுள்ளது.
இதுகுறித்து வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் முத்துக்குமரன் விடுத்துள்ள அறிக்கை:
சமீபகாலமாக மாணவர்களின் வாசிப்புத்திறன் குறைந்து வருவது கவலை அளிக்கிறது. வாசிப்பை ஊக்குவிக்க பெற்றோர்கள் முன் வர வேண்டும்.
கைபேசியில் பல மணி நேரம் செலவழிப்பதைத் தவிர்த்து நல்ல புத்தகங்களையும், தினசரி நாளிதழ்களையும் பெற்றோர்கள் வாசிப்பது மூலம் தமது குழந்தைகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும். தமது குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு அருகாமையில் உள்ள நூலகங்களுக்கு சென்று நல்ல புத்தகங்களையும், தினசரி நாளிதழ்களையும் தாங்களும் படித்து தமது குழந்தைகளையும் படிக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை கொண்டு தமது பணிகளுக்கு இடையே தினசரி குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது செய்தித்தாள் வாசிப்புக்கு நேரம் ஒதுக்கி தமது குழந்தைகளையும் வாசிக்க செய்ய வேண்டும்.
இதன் மூலம் தமது குழந்தைகள் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட்டு அவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்