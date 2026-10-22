ஆர்டிக்கல்...ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் 2,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு: இயக்குநர் துரைராஜ் பெருமிதம்
ஆர்டிக்கல்...ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் 2,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு: இயக்குநர் துரைராஜ் பெருமிதம்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:11 PM
கடலுார், புதுச்சேரி, விழுப்புரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் கடலுார் ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் நிறுவனம் சாதனை படைத்துள்ளது. தொழிலபதிபர் ராதாகிருஷ்ணன் உருவாக்கிய கடலுார் ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட்ட நிறுவனம் அவரது மகன் துரைராஜ், இவரது மனைவி கோமதி துரைராஜ் உழைப்பால் ஆலமராக உயர்ந்து பல்வேறு நிறுவனங்களாக உருவெடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜ் கூறியதாவது:
ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் 2,500த்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கி பெருமை சேர்க்கும் நிறுவனமாக உள்ளது. கடலுார், புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம், காரைக்கால் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குகிறது. கடலுார் நகருக்கு பெருமை சேர்க்கும் கிருஷ்ணாலயா தியேட்டரில் ரசிகர்கள் விருப்பதிற்கேற்ப ‘கியூப்’ டிஜிட்டல், டி.வி.எஸ்., என அனைத்து வசதிகளுடன் நவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடலுார் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் டாடா மோட்டார்சின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரான சக்ராலயா மோட்டார்சில் கார்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு துரிதமாக விற்பனை செய்கிறது. புதுச்சேரி பிள்ளையார்குப்பத்தில் அதிநவீன தொழிநுட்ப சர்வீஸ் சென்டர் மூலம் டாடா வாகனங்களுக்கு உரிய சர்வீஸ் மையங்களை அமைத்து கார் விற்பனையில் முதன்மை பெற்று வருகிறது.
புதுச்சேரி, கடலுார், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் மகேந்திரா அன்டு மகேந்திரா கார்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலரான சங்காலயா மோட்டார்ஸ் கார் விற்பனையில் சாதனை படைத்து விருது பெற்றுள்ளது. மகேந்திரா கார்களை சர்வீஸ் செய்து தருவதில் வாடிக்கையாளர்களிடம் பாராட்டை பெற்றுள்ளது. டாடா மோட்டாஸ் மற்றும் மகேந்திரா கார்கள் ஏற்றுமதியில் இந்நிறுவனம் சாதனை படைத்து விருதுகளை பெற்றுள்ளது.
கண்ணாரப்பேட்டை அருகே மலைப் பகுதிகளில் உருவாகும் சுத்தமான குடிநீரால் தயாரிக்கப்படும் ‘டைவ்’ மினரல் வாட்டர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் விற்பனையில் சாதனைப் படைத்து வருகிறது. ஐ.எஸ்.ஐ., முத்திரை கொண்ட டைவ் வாட்டர் தொழில்நுட்பம் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து வருகிறது. ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் அதிபர் துரை ராஜ் உழைப்பால் தொழில்துறையில் தமிழக அளவில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருவதுடன் கடலுார் மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் இந்நிறுவனம் செயல்படுகிறது. ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட்டின் மற்றோர் படைப்பான அனுமந்தாலயா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் அனைத்து சொகுசு கார்களுக்கும் குறைந்த வாடகைக்கு வழங்கப்படுகிறது. சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் மாநில துணைத் தலைவராக பதவி வகித்து சமூக சேவைகளை செய்து வருவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
கடலுார் கிருஷ்ணாலயா தியேட்டர் வளாகத்தில் பிரமாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரபா டெக்ஸ் வரும் 21ம் தேதி திறப்பு விழா நடக்கிறது. இங்கு, இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்களின் அதிக புது கலெக்ஷன்கள் வரவழைக்கப்பட்டு நியாயமான நிலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. சிறியவர்கள் முதல், பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவரும் வகையில் அனைத்து ஜவுளி ரகங்கள் இறக்குமதி செய்து, விற்பனை செய்யப்படுகிறது.