குறுவை சாகுபடியில் புழு தாக்குதல் உதவி வேளாண் அலுவலர் ஆய்வு
குறுவை சாகுபடியில் புழு தாக்குதல் உதவி வேளாண் அலுவலர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:10 AM
சிதம்பரம்: தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக, காட்டுமன்னார்கோவில் மற்றும் குமராட்சி பகுதி வயல்களில் ஆய்வு நடந்தது.
காட்டுமன்னார்கோவில் மற்றும் குமராட்சி பகுதிகளில் குறுவை சாகுபடியில் இலை சுருட்டு புழு தாக்குதல் குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தியானது.
இந்நிலையில், குமராட்சி வேளாண் உதவி இயக்குநர் தமிழ்வேல் நேற்று புழு தாக்குதல் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். வடக்கு மாங்குடி, அத்திப்பட்டு, கீழக்கரை, கருப்பூர், நலன்புத்தூர், முள்ளங்குடி, வானதிராயன்பேட்டை உள்ளிட்ட கிராம விவசாயிகளை சந்தித்து, வயல்களில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டார்.
மேலும் பூச்சி தாக்குதல் அறிகுறிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு கலந்துரையாடல் மூலம் விளக்கினார்.
குறிப்பாக, அதிக உரமிடுவதை தவிர்த்தும், குறிப்பாக காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் கலப்பு உரங்கள் மேலுரமாக இடுவதை தவிர்க்கவும், பயிர் பச்சையம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கேற்ப மேலுரமாக தழைச்சத்து யுரியாவை, மூன்றாக பிரித்து 15 நாட்கள் இடைவெளியில் இடவும் ஒரே முறையில் மொத்தமாக இடுவதை தவிர்க்கவும் அறிவுறுத்தினார்.
வயலில் வறட்சியில்லாமல் சீரான இடைவெளியில் நீர் பாசனம் செய்யவும், வயலை களை இல்லாமல் சுத்தமாக பராமரிப்பு செய்ய வேண்டும் எனவும், ஆலோசனைகள் வழங்கினார்.
முக்கிய பூச்சியான இலைச்சுருட்டுப் பூச்சி, குருத்துப் பூச்சி தாக்கம் பொருளாதார சேத நிலை, 10 சதவீதத்தை தாண்டும் போது இதனைக் கட்டுப் படுத்த ஏக்கருக்கு ஐசோசைக்ளோசிரம் 18.1 எஸ்ஸி 120 மில்லி அல்லது புளுபென்டியமைட் 39.35 எஸ்ஸி 30 மில்லி அல்லது கார்டாப் ஹெட்ரோக்குளோரைட் 50 எஸ்பி 400 கிராம் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் என தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது.
ஆய்வின்போது, வேளாண் அலுவலர் நடராஜன், உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் வெங்கடேஷ் பிரவின், பிரகாஷ் மற்றும் விவசாயிகள் உடனிருந்தனர்.