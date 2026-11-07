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மணவாள மாமுனிகள் கோவிலில் அவதார உற்சவம் இன்று துவக்கம்

மணவாள மாமுனிகள் கோவிலில் அவதார உற்சவம் இன்று துவக்கம்

UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM

ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM

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கடலுார்: திருவந்திபுரம் மணவாள மாமுனிகள் கோவிலில் திருமூல அவதார மகோற்சவம் இன்று துவங்குகிறது.

கடலுார், திருவந்திபுரம் மணவாள மாமுனிகள் கோவிலில் 656ம் ஆண்டு ஐப்பசி திருமூல அவதார மகோற்சவம் இன்று துவங்கி 10 நாட்கள் நடக்கிறது.

உற்சவ காலங்களில் தினமும் காலை 8:00 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா, 11:00 மணிக்கு திருமஞ்சனம் நடக்கிறது.

தொடர்ந்து, கண்ணாடி அறைக்கு எழுந்தருளி திருப்பாவை சாற்றுமுறை, மாலை 4:00 மணிக்கு உபன்யாசம், 6:00 மணிக்கு ஊஞ்சல் சேவை, 7:00 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா, 9:00 மணிக்கு திருவாய்மொழி சாற்றுமுறை நடக்கிறது.

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