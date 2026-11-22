விருதை நகர கட்டமைப்பு மேம்படுத்த ரூ.1.294 கோடி முதல்வர் நிதி ஒதுக்கீடு
விருதை நகர கட்டமைப்பு மேம்படுத்த ரூ.1.294 கோடி முதல்வர் நிதி ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சி பகுதிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.1.94 கோடி தமிழக முதல்வர் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கமிஷனர் நாகராஜ் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
முதல்வரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் 2026–27ன் கீழ், விருத்தாசலம் நகராட்சியில் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.1.94 கோடி தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தில் ரூ.1.12 கோடி செலவில் 22 தார் சாலைகளும், ரூ.62 லட்சம் செலவில் 18 சிமெண்ட் சாலைகள் சீரமைக்கப்படும். தங்கமணி அம்மாள் கார்டன் பகுதியில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பில் புதிய பூங்கா அமைக்கப்படும்.
இப்பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி சார்பில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறை முடிந்ததும் பணிகள் துவங்கி, விரைவாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.