விருதை எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் பெண்களுக்கு சுய தொழில் பயிற்சி
விருதை எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் பெண்களுக்கு சுய தொழில் பயிற்சி
ADDED : நவ 20, 2026 05:08 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் பெரியார் நகரில் உள்ள எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் இலவச தையல் மற்றும் கணினி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, சுயதொழில் மூலம் துணி பவுடர், பெனாயில் உள்ளிட்டவை தயாரிக்க மகளிர் சுய உதவி குழுவினருக்கு நேற்று பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அதில், பயிற்சியாளர் தனலட்சுமி, துணி பவுடர் உள்ளிட்டவைகளை தயாரிக்க பயிற்சி அளித்தார்.
நிகழ்ச்சியில், தே.மு.தி.க., நகர செயலர் ராஜ்குமார், மாவட்ட துணை செயலாளர் வேல்முருகன், மாநில செயற்குழு ரமேஷ், மாநில பொதுக்குழு செந்தில்குமார், எம்.எல்.ஏ., அலுவலக உதவியாளர் குமார், மாவட்ட பிரதிநிதி பாலா, மகேஷ், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஜெயக்குமார், செம்பை, தனசேகர், சேகர், பச்சமுத்து, இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஜானகிராமன், மாணவரணி துணை செயலாளர் மோகன், கேப்டன் மன்ற செயலாளர் ஜெகதீசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.