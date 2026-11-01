/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/விசுவ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் பரிசு வழங்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:17 PM
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கடலுார்: பண்ருட்டியில் விசுவ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் மானனீய ஶ்ரீ அசோக் சிங்கால் நுாற்றாண்டு துவக்க விழா நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார். கோட்ட சேவா பிரமுக் ஜோதி குருவாயூரப்பன் துவக்க உரையாற்றினார். மாநில மாத்ருஷக்தி அமைப்பாளர் ஜெயந்தி சுரேஷ் பேசினார்.
ராஷ்டிரிய சுயம்சேவாக் சங்க மாநில சமுதாய நல்லிணக்க அமைப்பாளர் குருசுப்பிரமணியன் ஆசியுரை வழங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் ஹரிதாசன் விழாவை தொகுத்து வழங்கினார். புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிவிக்ப்பட்டனர். கொலு வைத்த பெண்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக, மகா கந்த சஷ்டி முன்னிட்டு வேல் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.