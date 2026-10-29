ரத்தனா பள்ளியில் விழிப்புணர்வு முகாம்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி ரத்தனா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் போலியோ விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
பண்ருட்டி ரத்தனா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாணவர்களுக்கு போலியோ குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. முகாமிற்கு பள்ளி தாளாளர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். பள்ளி முதல்வர் ரவி வரவேற்றார்.
ரோட்டரி சங்க தலைவர் அருள் போலியோ நோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பேசி, துண்டு பிரசுரம் வழங்கினார். இதில் ரோட்டரி சங்க சங்க செயலர் அருண்ராஜ் , பொருளாளர் விஸ்வநாதன், உதவி ஆளுநர் பாரதிதாசன், காமராஜ்,, போலியோ சேர்மன் வீரப்பன், செந்தில்குமார் மற்றும் ஒய்வு பெற்ற ஆர்.டி.ஓ., பன்னீர் செல்வம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். முடிவில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஸ்ரீதர் நன்றி கூறினார்.