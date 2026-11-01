தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு ரயில் பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு
தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு ரயில் பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:36 PM
விருத்தாசலம்: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு, விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
விருத்தாசலம் ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, இன்ஸ்பெக்டர் பிளோமின் ராஜ் தலைமை தாங்கினார். சப் - இன்ஸ்பெக்டர்கள் சுரேஷ், இசக்கிராஜா, நிறைமதி உள்ளிட்ட போலீசார் பங்கேற்றனர்.
அதில், தீபாவளி நெருங்குவதால் பட்டாசுகள், எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்களை ரயில்களில் கொண்டு வரக் கூடாது. அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் பிஸ்கட், உணவுப் பொருட்களை வாங்கி சாப்பிடக் கூடாது.
நடைமேடையில் ரயில்கள் நின்றபிறகே ஏறி, இறங்க வேண்டும். மொபைல்போன் பார்த்தபடி ரயில் பாதையை கடக்கக் கூடாது. தண்டவாள ஓரங்களில் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு விடக் கூடாது. ரயில்கள் மீது கல் வீசுவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
ரயில்களில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் அவசர உதவிக்கு 139 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணை அழைக்கலாம் போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், ஒலிப்பெருக்கி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.