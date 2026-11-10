/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/அட்சயாமந்திர் பள்ளியில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:34 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:52 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: பு.முட்லூர் அட்சயாமந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர் புருஷோத்தமன் தலைமை தாங்கி, புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை, துவக்கி வைத்தார். வட்டார மருத்துவ அலுவலர் அமுதா முன்னிலை வகித்தார். ஊர்வலம், பள்ளியில் துவங்கி, பு.முட்லுார் எம்.ஜி.ஆர்., சிலை வரை சென்று மீண்டும் பள்ளி வந்தடைந்தது.
நிகழ்ச்சியில், மருத்துவ அலுவலர்கள் மிதிலைராஜன், ஷீலா பிரியதர்ஷினி, வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் அன்புராஜ், சுகாதார ஆய்வாளர் சுகுமாரன் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.