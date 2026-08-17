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பாலுார் அரசு பள்ளியில் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு 

பாலுார் அரசு பள்ளியில் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு 

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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நடுவீரப்பட்டு,ஆக.14– பாலுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மோகன் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு செய்தார்.

ஆய்வில் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவை சாப்பிட்டு அதன் தரத்தை ஆய்வு செய்தார். பின்னர், மாணவர்களிடம் கற்றல் குறித்து கலந்துரையாடினார்.பள்ளி கட்டடங்கள், கழிவறைகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.ஆய்வின் போது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அன்னபூரணி, பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் செல்வராஜ் ஆகியோர், மாணவர்களுக்கு கூடுதல் கழிவறை மற்றும் சமையலறை, சுற்றுச்சுவர் மற்றும் மழைநீர் தேங்காதவாறு பள்ளி வளாகத்தை சரி செய்திட வேண்டி மனு கொடுத்தனர். ்.ஆய்வின் போது பாலுார் பார்த்திபன், அண்ணாகிராம ஒன்றிய செயலாளர் தமிழ்செல்வன், சுந்தரம், ராமு உடனிருந்தனர்.

 

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