/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலில் குளித்த வாலிபர் சடலம் கரை ஒதுங்கியது
ADDED : நவ 10, 2026 07:21 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சத்திரம்: கடலில் குளிக்கும் போது ராட்சத அலையில் சிக்கி இறந்த வாலிபர் உடல், கரை ஒதுங்கியது.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த தங்கொலி குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் பாவாடை மகன் ரஞ்சித், 21; இவர் உள்ளிட்ட அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் 5 பேர், புதுச்சத்திரம் அடுத்த பேட்டோடை கடற்கரையில் நேற்று (நவ.,9) குளித்தனர்.
இதில் ராட்சத அலையில் சிக்கிய ரஞ்சித், கடலின் உள்ளே இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.
உடன் அப்பகுதி மீனவர்கள், படகுகளில் சென்று தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் புதுச்சத்திரம் அடுத்த ரெட்டியார்பேட்டை கடற்கரையோரம், இன்று (நவ.,10) மாலை ரஞ்சித் சடலம் கரை ஒதுங்கியது.
இதுகுறித்து புதுச்சத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.