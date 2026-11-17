விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த மருத்துவ மாணவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த மருத்துவ மாணவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
ADDED : நவ 16, 2026 09:39 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே பைக்குகள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட விபத்தில், மூளைச்சாவு அடைந்த மருத்துவ மாணவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டது.
பண்ருட்டி அடுத்த கீழிருப்பு, தெற்கு தெருவை சேர்ந்தவர் எழுமலை. லாரி டிரைவர்; இவரது மகன் தேவன்,20; இவர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் எம்.பி.பி.எஸ்., முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு வீட்டிற்கு வந்திருந்த இவர், தீபாவளியை கொண்டாடியை பின், அன்று தனது பாட்டி சின்னபொண்ணுவை பைக்கில் ஏற்றிக் கொண்டு இருளங்குப்பத்தில் உள்ள பாட்டி வீட்டிற்கு புறப்பட்டார். சாத்திப்பட்டு–நடுவீரப்பட்டு சாலையில் நெல்லித்தோப்பு பாலம் அருகே சென்றபோது, எதிரில் வந்த யமாகா பைக், தேவன் ஓட்டிச் சென்ற பைக் மீது மோதியது.
அதில், துாக்கி வீசப்பட்டு படுகாயமடைந்த தேவன், சின்னபொண்ணு,65; ஆகியோரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு முதலுதவி அளித்த பின் மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த 14 ம் தேதி தேவனுக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டது. தொடர் சிகிச்சை அளித்தும் முன்னேற்றம் இல்லை.
அதனை அறிந்த அவரது பெற்றோர், தேவன் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்திட முன்வந்தனர். அதனடிப்படையில் நேற்று தேவனின் கண், இருதயம், சிறுநீரகம் உள்ளிட்ட உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் நேற்று மாலை அவரது சொந்த கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு, அவரது உடலுக்கு அரசு சார்பில், கடலார் ஆர்.டி.ஓ., லாவண்யா, பண்ருட்டி டி.எஸ்.பி., ரகுபதி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.