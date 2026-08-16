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சிறுவன் மூச்சுக்குழாயில் சிக்கிய பேனா மூடி அரசு மருத்துவமனை சிகிச்சையில் அகற்றம்

சிறுவன் மூச்சுக்குழாயில் சிக்கிய பேனா மூடி அரசு மருத்துவமனை சிகிச்சையில் அகற்றம்

ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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சிதம்பரம்:  சிதம்பரத்தில் சிறுவன் மூச்சுக்குழாயில் சிக்கிய பேனா மூடியை மாவட்ட மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை டாக்டர்கள் அகற்றி காப்பாற்றினர். 

   சிதம்பரம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுவன் பேனா மூடியை தவறுதலாக சுவாசக் குழாயில் இழுத்துக்கொண்டான். தொடர்ந்து கடந்த 13 ம் தேதி, இரவு சிறுவன், சிதம்பரத்தில் உள்ள மாவட்ட மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையின்  தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டார்.

 சேர்க்கையின் போது, சிறுவன் கடும் மூச்சுத்திணறல், மற்றும் மூச்சு இரைப்பு அறிகுறியுடன் கடும் போராட்டத்தில் இருந்தார்.

தொடர்ந்து, பரிசோதனை செய்ததில், வலது பிரதான மூச்சுக்குழாயில், பேனா மூடி சிக்கியிருந்ததுடன், அது வலது நுரையீரலின் கீழ் மடலுக்குச் செல்லும் மூச்சுக்குழாய் வரை நீண்டு, ஆழமாகப் பதிந்திருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதனை அகற்றுவது சவாலான விஷயமாக கருதப்பட்டது. 

   அதனை தொடர்ந்து டாக்டர் குழுவினர், அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டு, உடனடியாக சிகிச்சை துவங்கப்பட்டது.

மிகவும் சவாலான இந்த சிகிச்சைக்கு, இ.என்.டி., துறை தலைவர் ரூட்டா சண்முகம் தலைமையில், டாக்டர்கள் சண்முகம், பாலாஜி சுவாமிநாதன் ஆகியோருடன் இணைந்து, மயக்கவியல் டாக்டர் சந்தோஷ் மாதவன் மற்றும் சீதாராமன் ஆகியோரின் ஒருங்கிணைப்புடன், சிறுவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சிறுவனின் மூச்சுக்குழாயில் சிக்கியிருந்த பேனா மூடி அகற்றப்பட்டது. மூச்சுக்குழாய் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, சிறுவனின் உடல்நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. தற்போது அவர் நலமாகவும், சீரான நிலையிலும், எந்தவித மூச்சுத் தொந்தரவும் இல்லாமல் உள்ளார். 

அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட டாக்டர் குழுவினரை மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் பஸ்கரன், கண்காணிப்பாளர் ஜூனியர் சுந்தேஷ் ஆகியோர் பாராட்டினர். 

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