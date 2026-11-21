/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/காதலியை கர்ப்பமாக்கி ஏமாற்றிய காதலன் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:46 PM
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கடலுார்: திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி காதலியை கர்ப்பமாக்கி ஏமாற்றிய காதலனை போலீசார் கைது செய்தார்.
கடலுார் அடுத்த டி.புதுாரைச் சேர்ந்தவர் துரைராஜ் மகன் துரைபாண்டி,26; கூலித் தொழிலாளி. இவரும், 22 வயது பெண்ணும் காதலித்தனர். இந்நிலையில், திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணிடம், துரைபாண்டி நெருங்கி பழகினார். அதில் இளம் பெண் கர்ப்பமானார்.
அதன்பிறகு துரைபாண்டி, தனது காதலியை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து, திட்டினார்.
புகாரின் பேரில், கடலுார் அனைத்து மகளிர் போலீசார் நேற்று முன்தினம் வழக்குப் பதிந்து துரைபாண்டியை கைது செய்தனர்.