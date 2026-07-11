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﻿ மதுபாட்டில் விற்றவர் கைது

﻿ மதுபாட்டில் விற்றவர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:57 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:57 AM

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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி அருகே அரசு டாஸ்மாக் மதுப்பான பாட்டில்கள் விற்றவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

புவனகிரி அடுத்த வடதலைகுளம் கிழக்கு தெருவில் அரசு அனுமதியின்றி, டாஸ்மாக் மதுபான பாட்டில்கள் விற்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், மருதுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென் றனர்.

அங்கு, மதுபான பாட்டில்கள் கூடுதல் விலைக்கு விற்றுக்கொண்டிருந்த சத்தியராஜை, 41; போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, 6 குவாட்டர் பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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