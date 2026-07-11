ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:03 AM
கடலுார்: கடலுார் சில்வர் பீச்சில் தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் சார்பில் துாய்மை பணி நடந்தது.
நாடு முழுவதும் மக்கள் தங்களது சுற்றுப்புறங்களையும், பொது இடங்களையும் சுத்தமாக வைத்து கொள்வது, கழிவுகள் ஒழிப்பு, குப்பை பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, சுத்தமான மற்றும் ஆரோக்கியமான இந்தியா என்ற இலக்கை அடையவதே மத்திய அரசின் 'துாய்மை பாரதம்' திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின், கடலுார் துணை வட்டார அலுவலகம் சார்பில், சில்வர் பீச்சில் துாய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
துணை வட்டார அலுவலக உதவி இயக்குநர் முகமது இம்ரான் ஆலம் மேற்பார்வையில், மாநகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் சந்திரபாலு, புள்ளியியல் அலுவலர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டு துாய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர்.