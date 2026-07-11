/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஹூண்டாய் கார் விற்பனை மெகா மேளா இன்று துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:04 AM
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கடலுார்: கடலுாரில், குன் ஹூண்டாய் கார் விற்பனை மெகா மேளா இன்று துவங்குகிறது.
கடலுார் சுப்ராயலு ரெட்டியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று முதல், நாளை வரை சிறப்பு சலுகைகளுடன் குன் ஹூண்டாய் கார் விற்பனை மற்றும் சர்வீஸ் மெகா மேளா நடக்கிறது.
இதில், சிறப்பு இலவச சலுகையாக ஜெனரல் செக் அப், இன்ஜின் ஆயில் அன்டு கூலண்ட் டாப் ஆப், டிரை வாஷ், இன்சூரன்ஸ் அசிஸ்ட்டன்ஸ், பழுது பார்த்தல், பிக் அப் அன்டு டிராப் ஆகியவை செய்யப்படுகிறது. சிறப்பு சலுகையுடன் கூடிய கார் விற்பனையில் டெஸ்ட் டிரைவ், பழைய வாகனங்களை எக்ஸ்சேஞ் செய்து கொள்ளலாம்.
காலை 9:00 மணி முதல், மாலை 6:00 மணி வரை மேளா நடக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.