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﻿ அரசுப் பள்ளியில் நுாற்றாண்டு விழா

﻿ அரசுப் பள்ளியில் நுாற்றாண்டு விழா

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:08 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:08 AM

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புதுச்சத்திரம்: புதுச்சத்திரம் அடுத்த சாமியார் பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் நுாற்றாண்டு விழா நடந்தது.

சுரேந்திரா பல்நோக்கு மருத்துவமனை நிறுவனர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார்.

பரங்கிப்பேட்டை வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் உமாராணி, அறிவழகன் முன்னிலை வகித்தனர். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத் தலைவர் வழக்கறிஞர் சுப்புராயன் வரவேற்றார்.

இதில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மற்றும் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

சாமியார்பேட்டை தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பாக்கியவதி, மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சரவணகுமார், கிராம நிர்வாகிகள் மாரியப்பன், பாலமுருகன், செல்வமணி, ஆறுமுகம், மோகன், ஏழுமலை, பார்த்திபன், முகேஷ், முன்னாள் மாணவர் சங்கம் பொன்னி வளவன் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

கிராம தலைவர் சங்கர் நன்றி கூறினார்.

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