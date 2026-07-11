/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விஷ வண்டு கொட்டியதில் முதியவர் சாவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:08 AM
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மந்தாரக்குப்பம்: விஷவண்டு கொட்டிய தில் முதியவர் உயிரிழந்தார் .
வடக்குவெள்ளூர், தொல்காப்பியர் தெருவை சேர்ந்தவர் சின்னமணி, 82; இவரது மகன் வெற்றி வேல் 38; இந்த இருவரும், அதே பகுதியில் உள்ள தங்களது விவசாய நிலத்திற்கு நேற்று காலை சென்றனர்.
அப்போது தீடீரென கதண்டு வண்டுகள் இருவர் மீதும் பறந்து வந்து கொட்டின. இதில் படுகாய மடைந்த இருவரும், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சின்னமணி இறந்தார்.
மருத்துவமனையில் வெற்றிவேல் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இப்பகுதியில் விஷவண்டுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.