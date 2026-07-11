﻿ கைரளி வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் திறப்பு 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:12 AM
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில் கைரளி வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க புதிய கிளையை, தமிமுன்அன்சாரி எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்தார்.
சிதம்பரம் காயத்ரி அம்மன் கோவில் தெருவில், நேற்று கைரளி வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க நிறுவனத்தின் 5 வது கிளை துவக்க விழா நடந்தது. நிறுவன தலைவர் அசோகன் தலைமை தாங்கினார். கைரளி கிளை தலை வர் அன்பரசன் வரவேற்றார்.
சிதம்பரம் எம்.எல்.ஏ., தமிமுன் அன்சாரி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, கைரளி வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க கிளை அலுவலகத்தை திறந்து வைத் தார்.
கேரளாவை மையமாகக் கொண்டு இந்த நிறுவனம் செயல்படுகிறது. தமிழகத்தின், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், 4 கிளைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் 5வது கிளை சிதம்பரத்தில் நேற்று துவங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், இயக்குனர் நிஷா ராஜு புரமோட்டார் தயானந்தன், சீனியர் மேலாளர் வாசுதேவன், வட்டார மேலாளர் ஜெயா பாய்சிங், தலைமை மேலாளர் விஷ்ணு ,சீனு பால் ராஜ் மற்றும் வி.சி., கட்சி நிர்வாகிகள் செல்லப்பன், சரித்திரன், பாலச்சந்திரன் மற்றும் பலர் பங்கேற்றனர்.
லெனின் நன்றி கூறினார். டெல்டா விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு வகையில், இச்சங்கம் பயனுள்ளதாக அமையும் என நிறுவனர் அசோகன் தெரிவித்தார்.