/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கல்லுாரி மாணவி மீது தாக்குதல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:13 AM
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புதுச்சத்திரம்: கல்லுாரி மாணவியை தாக்கிய வாலிபரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
புதுச்சத்திரம் அடுத்த ஆலப்பாக்கம் மாரியம்மன் கோவிலை சேர்ந்தவர் கோபால் மகள் நிவேதா, 18; கல்லுாரி மாணவி.
இவர் நேற்று கல்லுாரி சென்று வந்து, வீட்டில் இருந்தார். அப்போது, ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் மகன் ராஜேஷ், நிவேதாவின் வீட்டிற்கு வந்து, அவரிடம் தகராறு செய்து தாக்கினார்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், புதுச்சத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ராஜேஷை தேடி வருகின்றனர்.