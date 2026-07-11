﻿ ஏரி குத்தகைக்கு ஒப்பந்த புள்ளிகள் வரவேற்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:13 AM
கடலுார்: கடலுார் மற்றும் விருத்தாசலம் பாசனப்பிரிவிற்குட்பட்ட ஏரிகளை, மீன்பாசி குத்தகைக்கு விட ஏதுவாக மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டத்திலுள்ள கிருஷ்ணகுப்பம் மணக்கொல்லை ஹிசா ஏரி, தோப்புக்கொல்லை முடவன் ஏரி, த.பாளையம் பெரிய ஏரி, முனியன் ஏரி, பரவட்டை ஏரி, கண்ணாடி ஏரி, ஆடூர் அகரம் ஏரி, சேடப்பள்ளம் ஏரி, தோட்டப்பட்டு ஏரி, களையூர் அம்மாள் ஏரி, களையூர் மாவடி ஏரி, துாக்கணாம்பாக்கம் ஏரி, உள்ளேரிப்பட்டு ஏரி, தென்னம்பாக்கம் தாங்கல் ஏரி, தென்னம்பாக்கம் சிறிய ஏரி, திருப்பணாம்பாக்கம் ஏரி, பள்ளிப்பட்டு ரெட்டித்தாங்கல் ஏரி, குட்டியாங்குப்பம் ஏரி ஆகிய ஏரிகள் மீன்பாசி குத்தகைக்கு விடப்பட உள்ளன
கடலுார் மாவட்ட மீன்வளர்ப்போர் மேம்பாட்டு முகமையின் கீழ் கடலுார், விருத்தாசலம் பாசனப்பிரிவிற்குட்பட்ட, 18 ஏரிகளை 3 ஆண்டு காலத்திற்கு மீன்பாசி குத்தகைக்கு விட ஏதுவாக மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடலுார் (வடக்கு) மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குரால் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்கள், குறைந்த பட்ச ஏலக்கூறும் விலை மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.tntenders.gov.in இணையதள முகவரியினை காணலாம்.
தொடர்புக்கு தொலைபேசி எண்: 04142- 238170 மின்னஞ்சல் முகவரி: adfcuddalore1@gmail.com.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.