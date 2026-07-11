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﻿ கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் ஆய்வு

﻿ கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:14 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:14 AM

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கடலுார்: கடலுார் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் கூடுதல் பதிவாளர் ஆய்வு செய்தார்.

கடலுார் அடுத்த சிங்கிரிகுடி, பி.பெரியகாட்டுப்பாளையம், கீழ்கவரப்பட்டு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் பிருந்தா ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த விவசாய கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான பயனாளிகள் பட்டியல், கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் கடன் வழங்குதல மற்றும் இதர சேவைகளின் முன்னேற்றம் தொடர்பான பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.

மண்டல இணைப்பதிவாளர் இளஞ்செல்வி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் சொர்ணலட்சுமி, முதன்மை வருவாய் அலுவலர் அண்ணாமலை, பொது மேலாளர் வெற்றிவேலன், இணைப்பதிவாளர் அலுவலக கண்காணிப்பாளர் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

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