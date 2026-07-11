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﻿ கிருத்திகை வழிபாடு

﻿ கிருத்திகை வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:15 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:15 AM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கோவில்களில் முருகன் சுவாமிக்கு கிருத்திகை சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.

விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் வள்ளி தெய்வானை சதேம சண்முக சுப்ரமணியர், 28 சிவ ஆகம சன்னதியில் உள்ள குமரேஸ்வரர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. காலை, 11:00 மணிக்கு 12 வகையான பொருட்களால் சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனை நடந்தது. மா லை, 4:00 மணிக்கு சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமிகள் அருள்பாலித்தனர்.

மணவாளநல்லுார் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் சித்தி விநாயகர், சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், வெள்ளிக்கவசம் சாற்றி தீபாராதனை நடந்தது.

கருவேப்பிலங்குறிச்சி சாலையில் உள்ள வேடப் பர், கண்டியங்குப்பம் வெண்மலையப்பர் கோவில்களில் முருகன் சுவாமிக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. ஏராளமானோர் தரிசனம் செய்தனர்.

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