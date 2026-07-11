/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ செங்கால் ஓடையில் கருவேல மரங்கள் அதிகரிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:16 AM
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குறிஞ்சிப்பாடி: செங்கால் ஓடையில் கருவேல மரங்களை அகற்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
நெய்வேலி என்.எல்.சி., நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர், பரவனாறு வழியாக செங்கால் ஓடை பகுதிக்கு வருகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்.எல்.சி., நிறுவனம் சார்பில் செங்கால் ஓடை துார்வாரும் பணி நடந்தது. தற்போது ஓடையில் ஏராளமான கருவேல மரங்கள் காடு போல வளர்ந்து நீர்நிலை பகுதியை ஆக்கிரமித்து காணப்படுகிறது.
இதனால் நீர்வழிப்பாதை சுருங்கி ஓடையின் பரப்பும் குறைந்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை அதிக அளவில் உறிஞ்சும் கருவேல மரங்களை அகற்றி, ஓடையை துார் வார சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.