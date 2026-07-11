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﻿ நரியன் ஓடையில் சிறிய பாலம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை

﻿ நரியன் ஓடையில் சிறிய பாலம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:16 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:16 AM

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நடுவீரப்பட்டு: நரியன் ஓடையில் சிறிய பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நடுவீரப்பட்டில் செவத்த ஐயனார் கோவில் சுற்றி நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலத்தில் விளைந்த பயிர்களை,விவசாயிகள் வெளியில் எடுத்து வருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருகிறது.

ஆகையால் நரியன்ஓடையில் பொதுமக்கள் பங்களிப்பில் சிறிய பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் முயற்சி செய்தும், நிதி பற்றாக்குறையால் வேலை பாதியிலேயே நின்று விட்டது. இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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