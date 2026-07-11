﻿ வெள்ளாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:19 AM
திட்டக்குடி:திட்டக்குடி அடுத்த வதிஷ்டபுரம், தர்மக்குடிக்காடு, கோ ழியூர், பட்டூர், ஆவினங்குடி மற்றும் பெரம்பலுார், அரியலுார் உட்பட, 3 மாவட்ட கிராமங்கள் என, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் வெள்ளாற்றங்கரையோரம் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள விளைநிலங்களில் 'போர்வெல்' பாசனம் மூலம் நெல், கரும்பு, கேழ்வரகு மற்றும் வாழை, கத்தரி, கொத்தவரை, முருங்கை உள்ளிட்ட தோட்ட பயிர்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக போதிய மழையின்றி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்து, 'போர்வெல்' நீர்மட்டமும் சரிந்து வருகிறது.
இதனால் திட்டக்குடி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் பாதிக்கப்படுவது தொடர்கிறது.
நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிவு காரணமாக கடந்த, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பட்டூர் - மேட்டு காளிங்கராயநல்லுார் இடையே, வெள்ளாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டும் இடத்தை, ஆய்வு செய்து சென்றனர். ஆனால், 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இதுவரை பணிகள் துவங்கவில்லை. இதனால் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து விவசாய பணிகள் பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது. அதனால், பட்டூர் - மேட்டு காளிங்கராயநல்லுார் இடையே வெள்ளாற்றின் குறுக்கே புதிதாக தடுப்பணை கட்ட மூன்று மாவட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.