/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ அரசு கலைக்கல்லுாரியில் கலந்தாய்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:21 AM
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கிள்ளை: சிதம்பரம் அரசு கலைக்கல்லுாரியில், ஒருங்கிணைந்த கலந்தாய்வு வரும் 13 மற்றும் 14ம் தேதி நடக்கிறது.
கல்லுாரி முதல்வர் அர்ச்சுனன் செய்தி குறிப்பு;
சிதம்பரம் அடுத்த சி.முட்லுார் அரசு கலை கல்லுாரியில், 2026- 2027ம் கல்வியாண்டிற்கு இணைய வழியில் விண்ணப்பித்த இளநிலை முதலாமாண்டு இளங்கலை, இளமறிவியல் மற்றும் இளம் வணிகவியல் பாடப்பிரிவுகளுக்கு, ஒருங்கிணைந்த கலந்தாய்வு மாணவர் சேர்க்கை வரும் 13 மற்றும் 14ம் தேதி நடக்கிறது. கலந்தாய்விற்கு வரும் மாணவர்கள் காலை, 9:00 மணிக்குள், உரிய ஆணவங்களுடன் கல்லுாரிக்கு வந்துவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.