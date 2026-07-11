﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:21 AM
கடலுார்: கடலுார், புதுப்பாளையம் புனித அன்னாள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கான சுய கணக்கெடுப்பு பயிற்சி வகுப்பினை கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமார் ஆய்வு செய்தார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்தில், மக்கள் தொகை கணக் கெடுப்பு - 2027ம் ஆண்டுக்கான ஆயத்த பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
மாநகராட்சி கமிஷ்னர் மற்றும் ஊரகம், நகர்ப்புற பகுதிகளில் பொறுப்பு அலுவலர்களாக, 10 தாசில்தார்கள், 6 நகராட்சி கமிஷனர், 14 பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்கள், 1 நெய்வேலி நகரியம் அலுவலர் என, 31 பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2027ம் ஆண்டிற்கான, முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பு பணியாக சுய கணக்கெடுப்பு குறித்து, கணக்கீட்டாளர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு கடந்த, 8ம் தேதி துவங்கி, 18ம் தேதி வரை பயிற்சி வகுப்புகள் நடந்து வருகின்றன.
கடலுார், தாலுகாவிற்குட்பட்ட ஊரக பகுதிகளை சார்ந்த, 75 ஊராட்சிகளுக்கான சுய கணக்கெடுப்பு பயிற்சி 465 கணக்கீட்டாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு, புனித அன்னாள் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்து வருவதை ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
சுய கணக்கெடுப்பு வகுப்பில் பொதுமக்கள் தங்களை பற்றிய தரவுகளை விரைவாகவும், எளிதாகவும் se.census.gov.in என்ற வலைதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்த பயிற்சி கணக்கீட்டாளர்க ளுக்கு வழங்கப் படுகிறது.
தொடர்ந்து வரும் ஆக., முதல் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை மக்கள் தொகை கணக்கீட்டாளர்களால் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. கணக்கெடுப்பின் போது, கணக்கீட்டாளர்களால், 33 வகையான தரவுகள் கோரப்பட உள்ளன.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு 1855 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி மூலம் மாநில மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மையம் அல்லது 04142-290298 என்ற தொலைபேசி எண் மூலம் மாவட்ட மக்கள்தொகை அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலா ம்.
இவ்வாற அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆய்வின் போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு உதவி இயக்குனர் ஷேமசுந்தரி, தாசில்தார் ராஜேஷ்பாபு உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.