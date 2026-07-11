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﻿ பெண்ணிடம் அத்து மீற முயன்ற முதியவர் கைது

﻿ பெண்ணிடம் அத்து மீற முயன்ற முதியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:22 AM

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பரங்கிப்பேட்டை:பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்ற முதியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

புவனகிரி அருகே, இளம்பெண் ஒருவர் நேற்று முன் தினம் பகலில், வீட்டில் துாங்கி கொண் டிருந்தார்.

அப்போது, அப்பகுதியை சேர்ந்த வைத்தியநாதன், 65; என்பவர் அவரது வீட்டிற்குள் சென்று, அந்த பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்றார்.

இதுகுறித்து, பெண் கொடுத்த புகாரின்பேரில், புவனகிரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, வைத்தியநாதனை, கைது செய்தனர்.

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