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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/﻿ தரமற்ற விதைகளை விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை துணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை 

﻿ தரமற்ற விதைகளை விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை துணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை 

﻿ தரமற்ற விதைகளை விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை துணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:22 AM

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கடலுார்: தரமற்ற விதைகளை விற்பனை செய்தால் விற்பனையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, விழுப்புரம் விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சரவணன் கூறியுள்ளார்.

அவரது செய்திக் குறிப்பு:

கடலுார் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்வரும் ஆடிப்பட்டத்தில் மானாவாரி சிறுதானிய பயிர்களான சோளம், கம்பு, தினை, வரகு ஆகியவற்றையும், ஒரு சில இ டங்களில் துவரை, உளுந்து மற்றும் தட்டைப்பயிறு முதலிய பயிர்களை யும் சாகுபடி செய்வர்.

குறிப்பாக, மங்களூர் மற்றும் நல்லுார் வட்டாரங்களில் ஜூலை, ஆகஸ்டு மாதங்களில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி அதிகளவில் மேற்கொள்ளப்படும்.

இப்பயிர்களுக்கான விதைகளை விதை வணிக உரிமம் பெற்ற அரசு, அரசு சார்பு மற்றும் தனியார் விதை விற்பனை நிலையங்களில் மட்டுமே வாங்க வேண்டும்.

விதைப்பைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள விவர அட்டையில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களை பார்த்து இப்பட்டத்திற்கு உகந்த, காலாவதி நாள் உள்ள விதைகளையே வாங்க வேண்டும். உணவு தானியங்கள் விற்கப்படும் கடைகளில் உள்ள உணவு தானியங்களை விதைக்காக பயன்படுத்தக் கூடாது.

இவற்றில் போதிய முளைப்புத்திறன் இருக்காது. அனைத்து விதை விற்பனையாளர்களும், விதை கொள்முதல் பட்டியல், உண்மை நிலை விதைகளுக்கான பகுப்பாய்வு முடிவு அறிக்கை நகல், பதிவு சான்று, இருப்பு பதிவேடு மற்றும் விற்பனை பட்டியல் ஆகிய ஆவணங்களை தவறாமல் பராமரிக்க வேண்டும்.

விதைகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் விதை வணிக உரிமம் ரத்து செய்யப்படும். ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் பராமரிக்காத மற்றும் தரமற்ற விதைகளை வினியோகிக்கும் விதை உற்பத்தியாளர்கள், விதை விற்பனை யாளர்கள் மீது நட வடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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