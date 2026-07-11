ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:23 AM
கடலுார்: கடலுார் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் கடலுார், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி ஆகிய தாலுகா பகுதி விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசுகையில், 'கடலுார், பண்ருட்டியில் கால்நடைகள் சாலையில் சுற்றித்திரிவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கண்டரக்கோட்டையில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும். கரும்பு ஊக்கத் தொகை தொடர்பாக முத்தரப்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். பண்ருட்டி அடுத்த மனம் தவிழ்ந்தபுத்துாரில் வீட்டுமனைப்பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்க வேண்டும். கடலுார் அடுத்த குடிகாடு ஏரியை துார்வார வேண்டும்' என்றனர்.
தொடர்ந்து, ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன் பேசுகையில், 'கண்டரக்கோட்டையில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்படும். மனம் தவிழ்ந்தபுத்துாரில் வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.