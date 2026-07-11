﻿ கூட்டுறவு சங்க மேலாளரை தாக்கியவர் மீது வழக்கு 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:23 AM
நடுவீரப்பட்டு: கைத்தறி கூட்டுறவு சங்க மேலாளரை தாக்கியவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
நடுவீரப்பட்டு அடுத்த சஞ்சீவிராயன் கோவில் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வீரப்பன்,48; இவர் அப்பகுதியில் உள்ள கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் மேலாளராக பணி புரிந்து வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வீரப்பன் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் அலுவலக பணியில் இருந்தார்.
அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த தேவநாதன் மகன் கலைவாணன் குடி போாதையில் கூட்டுறவு சங்கத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து, 'இந்த நேரத்தில் உனக்கு சங்கத்தில் என்ன வேலை' எனக்கூறி வீரப்பனை மிரட்டி தாக்கினார்.
மேலும் அவரிடம் இருந்த மொபைல்போனை பிடுங்கி உடைத்தார்.
இதுகுறித்து நடுவீரப்பட்டு போலீசில் வீரப்பன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் கலைவாணன் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.