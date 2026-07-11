/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ டெல்டா பகுதியில் கோடை மழை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:24 AM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: டெல்டா பகுதியில் பலத்த கோடை மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
காட்டுமன்னார்கோவில், குமராட்சி டெல்டா பகுதியில் கடுமையான கோடை வெயில் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. கடும் வெயில் தாக்கத்தால் குளம், குட்டை, ஏரி போன்ற நீரோடைகளில் தண்ணீர் குறைந்து வறண்டு வருவதாலும், டெல்டாவில் போதிய கோடை மழை பெய்யாததால் கடும் வெப்ப தாக்கத்தால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை திடீரென இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது. மாலை 5:00 மணிக்கு துவங்கிய மழை ஒரு மணி நேரம், காட்டுமன்னார்கோவில், லால்பேட்டை, குமராட்சி பகுதிகளில் பலத்த மழை கொட்டித் தீர்த்தது.
டெல்டாவில் பல மாதங்களுக்கு பின்னர் பெய்த கோடை மழையால் பூமி குளிர்ச்சி அடைந்து காற்று வீசியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.