விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் லஞ்சம் வாங்குவதாக...குற்றச்சாட்டு: அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் லஞ்சம் வாங்குவதாக...குற்றச்சாட்டு: அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:27 AM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில், லஞ்சம் வாங்குவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக, அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர்வு கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
ஆர்.டி.ஓ., விஷ்ணுபிரியா தலைமை தாங்கினார். கோட்ட அளவிலான அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். மாவட்ட பாரம்பரிய விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் தலைவர் சாத்துக்குட சக்திவேல், பாலகிருஷ்ணன், ஜெயபால், குப்புசாமி, கலியபெருமாள் உட்பட விவசாயிகள் பலர் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில், 'கடலுார் மாவட்டத்தில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் வகையில், நில அளவையர்கள் அளந்ததும் எல்லைக்கல் அமைத்து தர வேண்டும். தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டத்தில் விருத்தாசலம் வட்டத்தில், 3,500 ஏக்கர் அளவுக்கு மட்டுமே நிதி ஒதுக்கி உள்ளதாக வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், இயந்திர நடவு செய்துள்ள நிலப்பரப்பு அதிகமாக உள்ளதால், இந்த நிதி போதாது. எனவே, அரசிடம் நிதி பெற்று குறுவை சிறப்பு தொகுப்பில் இயந்திர நடவு மானியம் பெற பதிந்துள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பயன்பெறுமாறு நிதி பெற்று தர வேண்டும்.
மேலும் விவசாய அடையாள அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு புதிதாக பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கால்நடைகளை அதன் உரிமையாளர்கள் ஆதார் கார்டில் சேர்த்து பதிவிடவும், வரும் சூப்பர் எல்னினோ என்ற பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இயற்கை இடர்பாடுகளில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
தனியார் சர்க்கரை ஆலையான எஸ்.என்.ஜே., தரப்பில் இருந்து விதை மானியம், பயிர் காப்பீடு செய்து தருவதாக உத்தரவாதம் அளித்தனர்.
ஆனால், தற்போது அதை செய்து தர தாமதம் செய்கின்றனர். மேலும், இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் சார்பில் அதிகப்படியான மாரடைப்புகள் இரவில் துாக்கமின்மை காரணமாக வருவதாக கூறுகிறது. ஆனால், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மும்முனை மின்சாரம் இரவில் எப்போது தருகிறார்கள் என்பது தெரியாமல் விடிய விடிய விவசாயிகள் கண் முழித்து காத்துக் கொண்டு உள்ள நிலையில் விவசாயிகள் எப்படி பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.
எனவே, இது தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அப்போது, விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை சாக்குமாற்றி, எடைபோட 20 ரூபாய் பெறப்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகளை இடமாறுதல் செய்ய வேண்டும். விவசாயிகள் பிரச்னைக்கு செவி மடுக்காத நபர்களை பணியில் நீட்டிக்க கூடாது என கோரிக்கை விடுத்தனர். இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.