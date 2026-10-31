/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 28, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 03:14 PM
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திட்டக்குடி: திட்டக்குடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, கல்லுாரி முதல்வர் மீனா தலைமை தாங்கினார். பேராசிரியர்கள், மாணவிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், மங்களூர் வட்டார அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் சுஜிதா பங்கேற்று, மார்பக புற்று நோயின் அறிகுறி, ஆரம்ப கால கண்டறிதலின் முக்கியத்துவம், முறையான மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் நோயை எதிர் கொள்வதில் ஏற்படும் பிரச்னைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, பேசினார். முகாமை, உடற்கல்வி இயக்குனர் இளவரசி ஒருங்கிணைத்தார்.