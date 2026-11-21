பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சம்பா நெல் பயிர் பதிவு செய்ய அழைப்பு
பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சம்பா நெல் பயிர் பதிவு செய்ய அழைப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
கடலுார்: சம்பா நெல் பயிரை பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் என, வேளாண் இணை இயக்குநர் வசந்தா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் மாதத்தில் சராசரியாக 378 மி.மீ., அளவு பெய்ய வேண்டும். ஆனால் 34 மி.மீ., வரை மட்டுமே மழை பெய்துள்ளது. எனவே, நேரடி நெல் விதைப்பு மூலம் சாகுபடி செய்த நெற் பயிர்கள் போதியளவு நீரின்றி வளர்ச்சி குறைந்து காணப்படுவதால் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே, விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி பயிரை உடனடியாக காப்பீடு திட்டத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். மாவட்டத்தில் சாகுபடி செய்துள்ள பரப்பில் இதுவரை 17 சதவீதம் மட்டுமே பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் காப்பீடு செய்ய காலக் கெடுவான வரும் 1ம் தேதி வரை காத்திருக்காமல் உடனடியாக காப்பீடு ெய்து கொள்ள வேண்டும். தற்போது, விவசாயிகள் அடையாள எண் மற்றும் குத்தகைதாரர்கள் நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து ‘ஓ.டி.பி’ பெறுவது கட்டாயம் என்ற விதிமுறைக்கு தற்காலிக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இதுவரை காப்பீடு செய்யாத குத்தகை விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தில் உடனடியாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.