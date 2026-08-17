சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியில் கனரா வங்கி கல்வி உதவித்தொகை
சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியில் கனரா வங்கி கல்வி உதவித்தொகை
UPDATED : ஆக 13, 2026 07:53 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:52 PM
கடலுார்:கனரா வங்கி சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியில் செயல்படுத்தப்படும் அம்பேத்கர் கனரா வித்யா ஜோதி திட்டத்தின் மூலம் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை கலெக்டர் வழங்கினார்.
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி கற்க பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்ககூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறது. மேலும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி மூலம் பல உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் 31 கனரா வங்கி கிளைகள் சார்பில், அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் 5 முதல் 10 வகுப்பு வரை பயிலும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவர்களில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற 186 மாணவர்களை தேர்வு செய்து, அவர்களுக்கு அம்பேத்கர் கனரா வித்யா ஜோதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 7.44 லட்சம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதில் 5,6 மற்றும் 7 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.3 ஆயிரமும், 8,9 மற்றும் 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கல்வி உதவித் தொகையை நேற்று கடலுார் டவுன்ஹாலில் நடந்த விழாவில், மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் சிபி ஆதித்ய செந்தில்குமார் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், கனரா வங்கி உதவி பொதுமேலாளர் ரெட்டி பின்னப்பரெட்டி, கடலுார் கனரா வங்கி முதன்மை மேலாளர் சந்தன்குமார், மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தொடக்க கல்வி தேவநாதன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.