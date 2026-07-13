/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:02 AM
அ நிறம் | அளவு
வடலுார்: 'வாட்ஸ் ஆப்'பில் ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
வடலுாரில் உள்ள பல்லவா கேபிள் நெட்வொர்க் அலுவலகத்தில் பெண்கள் உட்பட பலர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த அலுவலகத்தின் மேற்பார்வையாளர் மணிகண்டன் என்பவர், வடலுார் போலீசில் நேற்று புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், கேபிள் நெட்வொர்க் அலுவலக தொலைபேசி 'வாட்ஸ்-ஆப்' எண் ணிற்கு கடந்த, 10ம் தேதி ஆபாசமான வீடியோ ஒன்று வந்ததாகவும், அதுகுறித்து விசாரித்ததில் இந்திரா நகரை சேர்ந்த ஜான் என்பவரின் மகன் ஆபாச வீடியோ அனுப்பியதும் தெரிந்தது. எனவே அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தனது புகாரில் அவர் தெரிவித்தார்.
சம்பவம் குறித்து வடலூர் போலீசார் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.