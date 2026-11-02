வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து பணம், வெள்ளி திருட்டு
வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து பணம், வெள்ளி திருட்டு
ADDED : நவ 01, 2026 05:57 PM
பெண்ணாடம்: வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து பணம், வெள்ளி பொருட்களை மர்மநபர்கள் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பெண்ணாடம் அடுத்த பெலாந்துறைச் சேர்ந்தவர் ராமநாதன், 70; விவசாயி. இவரது மனைவி 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார். மகன் பெண்ணாடத்தில் வசிக்கிறார். தனியாக வசித்து வந்த ராமநாதன் நேற்று (அக்.,31) இரவு அருகிலுள்ள உறவினர் வீட்டில் சாப்பிட்டு, அங்கேயே துாங்கி விட்டார்.
இன்று (நவ.,1) காலை 8:00 மணியளவில் தனது வீட்டிற்கு சென்று வீட்டை திறந்து பார்த்தபோது, பின்பக்க உடைக்கப்பட்டு திறந்திருப்பதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
பீரோவை பார்த்தபோது அதில் இருந்த 12 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் 1 அடி உயரமுள்ள 2 வெள்ளி விளக்கு திருடுபோயிருப்பது தெரிந்தது.
தகவலறிந்த கருவேப்பிலங்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாக்கியராஜ் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவம் குறித்து விசாரித்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை சோதனை செய்தனர்.
இதுகுறித்து புகாரின்பேரில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர்.