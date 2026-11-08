காட்டுக்கூடலுார் மின்பாதையில் முழு நேரமும் மும்முனை மின்சாரம்: முந்திரி ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் கோரிக்கை
காட்டுக்கூடலுார் மின்பாதையில் முழு நேரமும் மும்முனை மின்சாரம்: முந்திரி ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 11:59 PM
ADDED : நவ 06, 2026 11:56 PM
பண்ருட்டி: காட்டுக்கூடலூர் மின் பாதையில் 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு முந்திரி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து சங்க செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் சார்பில் மருங்கூர் உதவி மின்பொறியாளரிடம் கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
பண்ருட்டி வட்டம், மருங்கூர், காட்டுக்கூடலூர் மின் பாதையை நம்பியுள்ள முந்திரி பதப்படுத்தும் ஆலைகள், தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களுக்குக் கடந்த ஒரு ஆண்டாகத் தடையின்றி 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், கடந்த 2 மாதங்களாக எவ்வித முன்னறிவிப்பின்றி திடீரென 2-பேஸாக குறைத்து, சில மணி நேரங்கள் மட்டும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கும் வகையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
எப்போதும் 24 மணி நேரமும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்வாரியம் உறுதி அளித்ததன் அடிப்படையில், பெரும்பாலான ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் பல கோடி ரூபாய் கூடுதல் முதலீடு செய்து, மும்முனை மின்சாரத்தில் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய நவீன மற்றும் கனரக இயந்திரங்களைப் புதிதாகப் பொறுத்தித் தங்கள் ஆலைகளை நவீனப்படுத்தியுள்ளனர்.
தற்போது எவ்வித முன்னறிவிப்பின்றி இந்த வசதி திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளதால், புதிய இயந்திரங்கள் உட்பட அனைத்துச் சாதனங்களும் முற்றிலும் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் தங்கள் வேலை வாய்ப்பையும் வாழ்வாதாரத்தையும் இழக்கும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. மேலும், உற்பத்தியைத் தொடர முடியாமலும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ஏற்றுமதி ஆர்டர்களைக் குறித்த காலத்தில் வழங்க முடியாமல் தொழில் நிறுவனங்கள் பெரும் நிதி நெருக்கடியைச் சந்தித்து வருகின்றன.
கோடிக்கணக்கான தொழில் முதலீட்டையும், பெருமளவிலான பெண் தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பையும் பாதுகாக்கவும், ஏற்றுமதி இலக்குகளை அடையவும் தொடர்ச்சியான மும்முனை மின்சாரம் மிக அத்தியாவசியமானது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகமும் மின்வாரிய உயர் அதிகாரிகளும் உடனடியாக தலையிட்டு 24 மணி நேர மும்முனை மின் விநியோகத்தை மீண்டும் சீரமைக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.