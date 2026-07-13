அரியராவியில் சி.சி.டி.வி., கேமரா பொருத்தம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:06 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
பெண்ணாடம்:அரியராவியில் குற்றச் சம்பவங்களை கண்காணிக்க போலீசார் அறிவுறுத்தலின்பேரில், கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
பெண்ணாடம் அடுத்த அரியராவியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள பஸ் நிறுத்தத்தை பயன்படுத்தி அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர். அதே போல், சுற்றியுள்ள கிராம மக்களும் இவ்வழியே வெளியூர் சென்று வருகின்றனர்.
இதனால், அரியராவி - பெண்ணாடம் மற்றும் பெ.பூவனுார் சாலையில் எப்போதும் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, இப்பகுதியில் குற்றச்சம்பவங்களை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் செல்லும் வாகனங்கள், வழிப்பறி சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய கிராமத்தினர் கண்காணிப்பு கேமராவை பொருத்த முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி, பெண்ணாடம் போலீசார் அறிவுறுத்தலின்பேரில், கிராம மக்கள் சார்பில் மாரியம்மன் கோவில் அருகே கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. போலீசார் கிராம மக்களை பாராட்டினர்.