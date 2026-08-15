﻿ பெண் அதிகாரியிடம் செயின் பறிப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 03:56 AM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் சென்ற அரசு பெண் அதிகாரியிடம் செயின் பறித்து சென்ற வழிப்பறி ஆசாமியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த நத்தப்பட்டு விஜயலட்சுமி நகரை சேர்ந்த வேல்முருகன் மனைவி பிரேமலதா, 43; கடலுார் ஒன்றிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராகவும், மகளிர் திட்ட மேற்பார்வையாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று மாலை பணி முடிந்து பிரேமலதா தனது வீட்டின் அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது பின்னால் பைக்கில் வந்த மர்ம நபர் பிரேமலதா கழுத்தில் அணிந்திருந்த 3 லட்சம் மதிப்புள்ள 3 சவரன் செயினை அறுத்து கொண்டு தப்பி சென்றார். வழிப்பறி ஆசாமி செயினை பிடித்து இழுத்தபோது கீழே விழுந்த பிரேமலதாவின் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டது. உடன் அவர் கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார்.
புகாரின்பேரில் நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து வழிபறி ஆசாமியை தேடி வருகின்றனர்.