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பரதுார் கோவிலில் தேரோட்டம்  

பரதுார் கோவிலில் தேரோட்டம்  

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:11 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:11 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:41 PM

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சேத்தியாத்தோப்பு:பரதுார் செல்லியம்மன் கோவில் ஆடி உற்சவத்தில் தேரோட்டம் நடந்தது.

சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பரதுார் கிராமத்தில் உள்ள செல்லியம்மன் கோவிலில் ஆடி திருவிழா கடந்த 20ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், தீபாராதனை, அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. 5ம் நாள் உற்சவத்தில் அம்மன் பல்லக்கில் வீதியுலா வந்து அருள்பாலித்தார். 9ம் நாளான நேற்று காலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரத்தை தொடர்ந்து மகா தீபராதனை நடந்தது. பின்னர், அம்மன் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஏற்றினர். கிராம மக்கள் வடம் பிடித்து தேரை இழுத்து சென்றனர்.

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